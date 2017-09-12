На выходные закрывается проезд по таллиннской улице Раннамыйза

В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, на улице Раннамыйза будут вестись работы на коллекторе ливневой канализации, что приведет к закрытию улицы для движения транспорта, сообщает Раэпресс.
Объезд будет организован по улицам Хааберсти, Мяэкыртси и Каэравялья.
Участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками и учесть, что из-за ограничений в этом регионе нормальный ритм движения будет нарушен.
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