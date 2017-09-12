На выходные закрывается проезд по таллиннской улице Раннамыйза

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В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, на улице Раннамыйза будут вестись работы на коллекторе ливневой канализации, что приведет к закрытию улицы для движения транспорта, сообщает Раэпресс.