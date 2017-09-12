12.09.2017, 13:20

На выходные закрывается проезд по таллиннской улице Раннамыйза


rus.delfi.ee
EST
Asula tänav läks remonti
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, на улице Раннамыйза будут вестись работы на коллекторе ливневой канализации, что приведет к закрытию улицы для движения транспорта, сообщает Раэпресс.

Объезд будет организован по улицам Хааберсти, Мяэкыртси и Каэравялья.
Участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками и учесть, что из-за ограничений в этом регионе нормальный ритм движения будет нарушен.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии