02.10.2018, 10:45

На выходные дни вводятся изменения в расписание движения поездов Elron


rus.delfi.ee
EST
Balti jaam katuselt
Foto: MARI LUUD

Из-за ремонтных работ в предстоящие выходные, т.е. 6-7 октября, вводятся изменения в расписании движения поездов в западном направлении; следует также проявлять внимательность при пользовании посадочными платформами. В рабочие дни будет действовать обычное расписание.

Продолжаются ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла; в эту субботу и воскресенье поезда в западном направлении будут следовать по измененному расписанию, и для железнодорожного движения можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении к Таллинну. На части рейсов между Пяэскюла и Таллинном будет необходимо пользоваться замещающими автобусами.

Во время поездок по участку между Taллинном и Пяэскюла следует быть внимательным и следовать информационным табличкам, установленным на посадочных платформах. Поскольку из-за закрытия одного пути по причине проведения ремонтных работ на маршруте между Таллинном и Кейла можно будет держать значительно меньшее количество поездов, пассажиры, едущие в направлении Рийзипере и Клоогаранда должны будут делать пересадку соответственно в Кейла и Клоога. В некоторых случаях пересадку будет необходимо делать также в Пяэскюла.

Кроме западного направления, в предстоящие выходные изменится также расписание движения одного утреннего поезда Аэгвийду-Таллинн и позднего вечернего поезда Таллинн-Аэгвийду. Поменяются также пути отправления некоторых поездов на Балтийской станции.

Остановки замещающих автобусов отмечаются с помощью щитов, раскрашенных в цвета Elron; их местонахождение вместе с информацией об изменении расписания движения опубликовано на домашней странице Elron и на информационных стендах посадочных платформ.

В рабочие дни будет действовать обычное расписание движения.

Tallinn Hockey weekend
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