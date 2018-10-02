На выходные дни вводятся изменения в расписание движения поездов Elron

Из-за ремонтных работ в предстоящие выходные, т.е. 6-7 октября, вводятся изменения в расписании движения поездов в западном направлении; следует также проявлять внимательность при пользовании посадочными платформами. В рабочие дни будет действовать обычное расписание.
Продолжаются ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла; в эту субботу и воскресенье поезда в западном направлении будут следовать по измененному расписанию, и для железнодорожного движения можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении к Таллинну. На части рейсов между Пяэскюла и Таллинном будет необходимо пользоваться замещающими автобусами.
Во время поездок по участку между Taллинном и Пяэскюла следует быть внимательным и следовать информационным табличкам, установленным на посадочных платформах. Поскольку из-за закрытия одного пути по причине проведения ремонтных работ на маршруте между Таллинном и Кейла можно будет держать значительно меньшее количество поездов, пассажиры, едущие в направлении Рийзипере и Клоогаранда должны будут делать пересадку соответственно в Кейла и Клоога. В некоторых случаях пересадку будет необходимо делать также в Пяэскюла.
Кроме западного направления, в предстоящие выходные изменится также расписание движения одного утреннего поезда Аэгвийду-Таллинн и позднего вечернего поезда Таллинн-Аэгвийду. Поменяются также пути отправления некоторых поездов на Балтийской станции.
Остановки замещающих автобусов отмечаются с помощью щитов, раскрашенных в цвета Elron; их местонахождение вместе с информацией об изменении расписания движения опубликовано на домашней странице Elron и на информационных стендах посадочных платформ.
В рабочие дни будет действовать обычное расписание движения.