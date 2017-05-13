На встрече в Кадриорге президенты Кальюлайд и Нийнистё сосредоточились на безопасности Европы

Президент Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё на состоявшейся сегодня в Кадриорге встрече сосредоточились в основном на безопасности региона Балтийского моря, а также всей Европы в целом.

"Для Эстонии и Финляндии важна стабильность как на Балтийском море, так и во всей Европе. Между Эстонией и Финляндией годами действовало хорошее сотрудничество в сфере обороны", — сказала президент Кальюлайд после встречи.

Президенты Кальюлайд и Нийнистё также обсудили будущее Европы в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза и председательство Эстонии в Евросоюзе. Также главы государств выразили общую обеспокоенность изменениями климата, устойчивая Европа и обеспечение более чистой жизненной среды также является одним из приоритетов председательства Эстонии.

Президент Финляндии Саули Нийнистё, который также сегодня выступает на конференции Леннарта Мери со вступительной речью, находится в Эстонии по приглашению президента Керсти Кальюлайд.