На встрече Нестор и министр иностранных дел Румынии обсудили сотрудничество в ЕС

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, который пребывает в Эстонии с рабочим визитом. На встрече обсуждалось сотрудничество в ЕС и восточное партнерство.

По словам Нестора, восточное партнерство — одна из самых главных тем для Эстонии и Эстония поддерживает интеграцию стран восточного партнерства в Европейский союз.

Стороны более подробно обсудили ситуацию в граничащей с Румынией Молдове, а также поддержку Эстонии и Румынии стремлениям Молдовы вступить в ЕС. Стороны пришли к выводу, что Молдове следует продолжить начатые реформы, чтобы выполнить критерии для вступления в ЕС. ”Эстония готова поделиться своим опытом реформ со всеми странами восточного партнерства и поддержать их стремления”, — сказал Нестор.

На встрече также обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Румынией, ситуация на Украине, роль Великобритании в Европе после выхода из ЕС, а также предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС.

Участвовавший во встрече председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул роль сотрудничества в НАТО и необходимость совместного обеспечения безопасности в регионе.

По словам министра иностранных дел Румынии, интересы и позиции двух государств очень похожи. Он рассмотрел темы, связанные с восточным партнерством и киберзащитой, и пожелал Эстонии удачи во время председательства в Совете ЕС. Румыния станет председателем Совета ЕС в 2019 г.

Министр иностранных дел Мелешкану передал спикеру Рийгикогу приглашение посетить парламент Румынии.

Вчера министр Мелешкану открыл в Таллинне посольство Румынии.