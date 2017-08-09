На встрече Михкельсона с Эдвардом Ройсом обсуждались отношения между ЕС и США

На встрече председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона и председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эдварда Ройса стороны обсудили укрепление отношений между Европейским союзом и США, значится в пресс-релизе.

Участники встречи отметили, что тесное сотрудничество необходимо продолжить в области укрепления безопасности региона, борьбы с терроризмом, кибербезопасности и торговли. ”Мы должны использовать свои сильные стороны и укреплять сотрудничество во всех сферах”, — сказал Михкельсон.

Михкельсон отметил, что важную роль в отношениях между ЕС и США играет соглашение о свободной торговле. Он выразил надежду, что стороны придут к согласию по данному вопросу.

Участники встречи отметили, что введенные против России санкции необходимы и что для достижения лучшего результата следует сконцентрировать внимание на российском энергетическом секторе.

На встрече также обсуждалась важность стратегической коммуникации. Стороны пришли к общему выводу, что активной пропаганде может успешно противостоять открытая и критичная пресса.