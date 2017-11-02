На встрече члены Рийгикогу и министр иностранных дел Ливии обсудили дальнейшее развитие государства

Комиссия по иностранным делам и комиссия по государственной обороне встретились с министром иностранных дел Правительства национального единства Ливии Мохамедом Таха Сиала. Стороны обсудили последние события в Ливии, а также вопросы миграции, безопасности и экономики, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила на встрече, что для ЕС и Эстонии важно, чтобы для кризиса было найдено политическое решение и ситуация в Ливии нормализовалась. ”Международная поддержка важна для разрешения ситуации, но решение будет успешным только в случае, если инициатором будет Ливия”, — добавила она.

Пентус-Розиманнус сказала, что Эстония поддерживает Ливию в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей оружием и наркотиками.

Министр иностранных дел Правительства национального единства Ливии дал обзор ситуации в государстве и отношений с соседними странами. По его словам, в государстве следует ликвидировать вакуум власти и обеспечить стабильность. Для этого будет организован референдум по Конституции. В случае принятия Конституции пройдут выборы президента и парламента.

Во встрече также участвовали член комиссии по иностранным делам Барби Пильвре и члены комиссии по государственной обороне Ольга Иванова и Оудекки Лооне, которая также является членом депутатской группы по парламентским связям с Африкой. Участники встречи также обсудили деятельность недоходных объединений по смягчению миграционного давления и улучшению гуманитарной ситуации. Они также рассмотрели вопросы, связанные с экономикой и финансами Ливии и использованием доходов от продажи нефти на благо всех жителей Ливии.