На время председательства государство за 1 млн евро арендует 65 автомобилей BMW

Государственная канцелярия выбрала в качестве фирмы, которая буде обслуживать представительские автомобили во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза, AS United Motors.

Государство арендует у фирмы 65 автомобилей BMW, на которых будут ездить представители высшего руководства различных стран, принимающих участие в мероприятия на высшем уровне во время председательства Эстонии в Совете ЕС. Кроме того, United Motors будет отвечать за оснащение транспортных средств топливом и страховкой, а также за их обслуживание и хранение.

По сообщению канцелярии, соответствующее предложение было сделано восьми предприятиям. Три фирмы ответили на предложение, самые выгодные условия оказались у AS United Motors.

Официальный представитель BMW фирма AS United Motors стала первым и крупнейшим партнером государства во время председательства. Согласно предварительным оценкам, расходы на аренду представительских автомобилей и сопутствующие услуги вместе с налогами составят чуть более 1 млн евро.