На время праздничного шествия часть центра Таллинна будет закрыта для транспорта

В воскресенье, 2 июля, в связи с шествием участников XII молодежного Праздника песни и танца с 9 часов утра прерывается движением трамваев всех линий. Также уже с 8 часов 1 июля там запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. Жителям в зоне построения участников и шествия запрещен выезд со дворов на перекрытые для движения улицы, сообщает Раэпресс.

Последний трамвай утром выйдет из Тонди в Кадриорг в 8.24, из Кадриорга в Тонди — в 8.44, из Тонди в Суур-Паала — в 7.54 из Суур-Паала в Тонди — в 8.37. Движение трамваев будет восстановлено после окончания шествия — примерно в 14 часов.

Жителям в зоне построения участников и шествия при необходимости автомобиль надо заблаговременно припарковать на улице, движение по которой не перекрывается.

Перекрываются: площадь Виру, Нарвское шоссе между площадью Виру и улицей Пирита, улица Пирита между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита улица Вана-Пирита между улицей Пирита и улицей Лаулувяльяку, бульвар Эстония и улица Георга Отса полностью, улица Гонсиори между улицами Лайкмаа и Пронкси, улицы Лайкмаа, Манеэжи и Реймана, улица Рауа, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Рауа, улица Вейценберга, перпендикулярные улицы между Нарвским шоссе и улицей Вейценберга.