На время Дней моря открывается автобусная линия 81

В связи с Днями моря в Таллинне с 15 по 18 июля между Какумяэской гаванью, Пассажирским портом, Летной гаванью и гаванью Ноблесснера будет ходить автобус линии 81: Какумяэская гавань — Пассажирский порт, сообщает Раэпресс.
Маршрут его пройдет по улицам Ноода, Вабаыхумуузеуми, Лыука, Раннамыйза, Палдискому шоссе, улице Эндла, бульварам Каарли и Эстония, улицам Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, бульвару Мере, улицам Кай и Садама, бульвару Пыхья, улицам Каласадама, Каларанна, Тёэстузе, Ситси, Сыле, Палдискомму шоссе, улицам Раннамыйза, Лаука, Вабаыхумуузеуми и Ноода с остановками: Какумяэская гавань, Рокка аль Маре (временная остановка на улице Вабаыхумуузеуми до перекрестка с улицей Лыука), Зоо, площадь Вабадузе, Кустиакадемия, Пассажирский порт (А-терминал), Летная гавань, Ноблесснера, Зоо, Рокка аль Маре, Какумяэская гавань.
С расписанием автобуса можно познакомиться на сайте.