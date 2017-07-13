На время Дней моря открывается автобусная линия 81

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В связи с Днями моря в Таллинне с 15 по 18 июля между Какумяэской гаванью, Пассажирским портом, Летной гаванью и гаванью Ноблесснера будет ходить автобус линии 81: Какумяэская гавань — Пассажирский порт, сообщает Раэпресс.