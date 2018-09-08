08.09.2018, 11:24

На водоем или в лес за грибами и ягодами: на этих выходных ожидается жара!

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rus.delfi.ee
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Türi tehisjärve rand
Türi tehisjärve randFoto: Ago Tammik

По данным эстонских синоптиков, на предстоящих выходных воздух прогреется до 26 градусов! Впрочем, несмотря на то, что на дворе сентябрь, температура воды в некоторых водоемах еще относительно теплая.

Сегодня, 8 сентября температура воды в тартуском канале Анне составляет 21 градус. В Хааберсти на озере Харку — 18 градусов, на пляже Какумяэ -17, в Хаапсалу на Паралепа — 17 градусов, в Пыхья-Таллинне — 18, в Пирита — 17, на Пярнуском пляже 14, на Штромке — 18, в Эльва на озере Эльва - 20.

В субботу днем ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром сохранится туман. Вечером к островам со стороны моря подойдет зона ливневых осадков. Ветер юго-восточный 2-8 м/с, вечером на островах ветер развернется к южной четверти. Температура воздуха 20…26°C.

Воскресенье, 09.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, вероятность осадков больше в западной Эстонии. Ветер южных направлений 2-7, на северном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье до 17°C.

Днём: Преобладает переменная облачность. В западной Эстонии пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Вечером вероятность отдельных ливней увеличится и на востоке Эстонии. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 25°C.

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