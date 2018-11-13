На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

О факте жалобы сообщили руководству муниципальной фирмы "Таллиннский городской транспорт" (TLT).

"Поскольку Закон о языке не регулирует слушание водителями автобусов радио, то мы бы хотели узнать вашу позицию по данному вопросу", — говорится в письме, отправленном одним из чиновников инспекции в TLT.

Председатель правления TLT Денис Бородич сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что Языковая инспекция в действительности не вправе решать, на каком языке водители могут слушать радио.

"На нашем предприятии есть свой свод правил. Водители во время работы естественно могут включать радио. Единственное — это не должно мешать пассажирам. Поэтому в такой ситуации можно лишь попросить их сделать звук потише", — пояснил Бородич.