На внеочередной сессии Рийгикогу обсудят 15 законопроектов

По предложению 56 депутатов спикер Рийгикогу Эйки Нестор созвал внеочередную сессию Рийгикогу, которая начнется 19 июня в 10:00, сообщает Рийгикогу.

На повестке дня внеочередной сессии следующие законопроекты:

1. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и в Закон об инвестиционных фондах (427 SE). Третье чтение.

2. Инициированный Правительством Республики проект закона об упрощенном налогообложении доходов с предпринимательства (454 SE). Третье чтение.

3. Инициированный Правительством Республики проект закона о налоге на сладкие напитки (457 SE). Третье чтение.

4. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, Закон о налоге с оборота и в Закон о дорожном движении (458 SE). Третье чтение.

5. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете (456 SE). Третье чтение.

6. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле и в Закон о платах за природопользование (452 SE). Третье чтение.

7. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления окружающей средой (415 SE). Третье чтение.

8. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об охране атмосферного воздуха (462 SE). Третье чтение.

9. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об охране природы (применение Нагойского протокола) (444 SE). Третье чтение.

10. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о радиации (463 SE). Третье чтение.

11. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об охране атмосферного воздуха и в Закон об общей части Экологического кодекса (464 SE). Третье чтение.

12. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о мониторинге окружающей среды (443 SE). Третье чтение.

13. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о полиции и пограничной охране и в Закон о службе спасения (416 SE). Третье чтение.

14. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о государственном имуществе (455 SE). Третье чтение.

15. Инициированный правительством проект закона о ратификации соглашения между правительством Эстонской Республики, правительством Литовской Республики

и правительством Латвийской Республики о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic / Rail Baltica (449 SE). Второе чтение и окончательное голосование.

Заседание продлится до окончания повестки дня, но не дольше, чем до 13:30.

Если производство по пунктам, утвержденным в повестке дня, не будет закончено в течение внеочередной сессии Рийгикогу, которая начнется 19 июня в 10:00, спикер Рийгикогу созывает внеочередную сессию Рийгикогу, которая начнется 19 июня в 15:00.

На повестке дня сессии — пункты, утвержденные в повестке дня внеочередной сессии 19 июня, обсуждение которых не было завершено. Сессия продлится, пока повестка дня не будет исчерпана.