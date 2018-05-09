09.05.2018, 11:22

На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы

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rus.delfi.ee
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На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы
Pressifoto

9 мая в центре Таллинна пройдет множество посвященных Дню Европы мероприятий. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Вабадузе. Речь по случаю Дня Европы произнесет президент Керсти Кальюлайд. На сцене выступят Иво Линна, Лийс Лемсалу, Стиг Ряста, Lepatriinu и Frankie Animal.

В 15:00 с площади Вабадузе стартует образовательная и развлекательная игра на ориентирование по посольствам, в ходе которой можно будет посетить институты Европейского союза, посольства стран-членов и таллиннские музеи. Призами игры для школьных классов являются поездки в Брюссель и Страсбург. Среди индивидуальных участников будет разыграно четыре подарочных карты бюро путешествий стоимостью 500 евро.

С 15:00 на площади Вабадузе будет открыта зона уличной еды, где можно будет ознакомиться с национальной кухней стран, как и Эстония, отмечающих в этом году свое столетие. В интересах защиты природы в зоне уличной еды действует система повторного использования стаканов Topsiring.

В 16:00 и 17:00 среди всех интересующихся на площади Вабадузе пройдет посвященная Европейскому союзу тематическая викторина. Всю вторую половину дня на площади Вабадузе открыта детская площадка, игры на которой организует Лотте.

Организаторы рекомендуют приходить на мероприятие пешком или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время начала концерта совпадает с вечерним часом пик. Никакие улицы или парковки в связи с мероприятием закрыты не будут.

Мероприятия Дня Европы организуют представительство Европейской комиссии в Эстонии и Бюро Европейского парламента в Эстонии, Государственная канцелярия, информационные центры Europe Direct, Министерство финансов и Год европейского культурного наследия. Участие во всех мероприятиях бесплатно.

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