На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы

9 мая в центре Таллинна пройдет множество посвященных Дню Европы мероприятий. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Вабадузе. Речь по случаю Дня Европы произнесет президент Керсти Кальюлайд. На сцене выступят Иво Линна, Лийс Лемсалу, Стиг Ряста, Lepatriinu и Frankie Animal.

В 15:00 с площади Вабадузе стартует образовательная и развлекательная игра на ориентирование по посольствам, в ходе которой можно будет посетить институты Европейского союза, посольства стран-членов и таллиннские музеи. Призами игры для школьных классов являются поездки в Брюссель и Страсбург. Среди индивидуальных участников будет разыграно четыре подарочных карты бюро путешествий стоимостью 500 евро.

С 15:00 на площади Вабадузе будет открыта зона уличной еды, где можно будет ознакомиться с национальной кухней стран, как и Эстония, отмечающих в этом году свое столетие. В интересах защиты природы в зоне уличной еды действует система повторного использования стаканов Topsiring.