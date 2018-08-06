06.08.2018, 17:20

На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев

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Foto: Hendrik Osula

В период с 22 по 23 июля многие пользователи эстонских мобильных номеров столкнулись с массовыми звонками мошенников с самоанских номеров. На основе поступившего от операторов связи заявления полиция завела уголовное дело.

Как сообщила Delfi полиция, жертвами мошенников из Самоа стали около 2400 человек, который перезвонили на самоанские номера, что вызвало дорогие счета по специальному тарифу.

Сейчас известно, что ущерб для эстонских пользователей составил более 2700 евро. Так как было инициировано расследование, то данная сумма не попадет в руки мошенником, так как компании сотовой связи не обязаны передавать эти деньги оператору.

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