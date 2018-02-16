На улице Тонди появятся дорожки для безмоторного транспорта и светодиодное освещение

По заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства в понедельник, 19 февраля, начнутся работы по реконструкции отрезка улицы Тонди между Линну теэ и улицей Котка. Общественный транспорт будет пущен в объезд через улицы Котка, Тедре, Нымме теэ и Линну теэ. Объезд для легковых автомобилей будет через ул. Котка, Нымме теэ и Линну теэ. Срок выполнения строительных работ согласно договору — 29 июня этого года.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, на реконструируемом отрезке будет построена асфальтированная двусторонняя проезжая часть с полосами движения шириной 3 метра и с полосами для поворота налево. ”По обе стороны улицы будут построены дороги для безмоторного транспорта шириной 3 метра, что обеспечит удобство при передвижении пешком или на велосипеде”, — пояснил Рийбе.

”Масштабной работой предстоящей весной в районе Кристийне станет реконструкция отрезка улицы Тонди между Линну теэ и улицей Котка. Благодарю тех, кто пришел на наш инфочас и поделился своими мыслями в связи с ремонтными работами. Мы по возможности учтем все Ваши пожелания. Приносим извинения за возможные неудобства во время ремонтных работ и просим быть внимательными к организации дорожного движения. Я уверен, что в результате работ наша жизненная среда станет более безопасной и качественной”, — добавил Рийбе.

В рамках этих работ на пешеходных переходах улицы Тонди будут установлены островки безопасности и специальное освещение. Для упрощения передвижения слабовидящих на пешеходных переходах будет установлена тактильная плитка. Уличное освещение, устанавливаемое на улице, будет основано на светодиодной технологии. Длина отрезка улицы составляет 570 метров, а проектную документацию реконструкции составила фирма T-Model OÜ. Строительные работы будет выполнять компания Lemminkäinen Eesti AS. Договорная стоимость строительных работ составляет около 1,5 миллионов евро.

В связи с ремонтными работами улица будет перекрыта для движения, а общественный транспорт направят на объездной маршрут. Доступ для местных жителей и спасательных служб будет обеспечен.

Срок выполнения строительных работ составляет в соответствии с договором 29 июня текущего года.