28.08.2018, 21:45

На улице Херне в связи с дорожными работами изменится организация движения


rus.delfi.ee
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На улице Херне в связи с дорожными работами изменится организация движения
Kesklinna valitsus

В понедельник, 3 сентября, начинается второй этап ремонтных работ на улице Херне, в ходе которого улица до ноября будет закрыта для движения.

Работы по реконструкции улицы Херне по заказу Таллиннского коммунального департамента начались 13 августа и до понедельника проходят на участке от Херне, 26 до Херне, 30. Начиная со следующей недели ремонт будет проходить на отрезке между перекрестком с улицей Магазини до здания по адресу Херне, 30.

”Как мы уже сообщали, в сентябре начнется второй этап реконструкции улицы Херне, в ходе которого улица будет закрыта для движения. Местным жителям и предприятиям будет обеспечен доступ домой и к офисам. Для объезда можно использовать прилегающие улицы. Просим следить за временными знаками организации дорожного движения и приносим извинения за временные неудобства”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, в ходе ремонтных работ для пешеходов и велосипедистов будут созданы лучшие условия для передвижения. Кроме этого, будет отремонтирована проезжая часть, улучшена организация движения и условия парковки, решена проблема отвода дождевых вод, а также благоустроены зеленые зоны.

Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществляет фирма AS TREV-2 Grupp. Стоимость работ 1,91 миллиона евро. Работы будут завершены в ноябре.

Tallinn Hockey weekend
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