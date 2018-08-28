На улице Херне в связи с дорожными работами изменится организация движения

Работы по реконструкции улицы Херне по заказу Таллиннского коммунального департамента начались 13 августа и до понедельника проходят на участке от Херне, 26 до Херне, 30. Начиная со следующей недели ремонт будет проходить на отрезке между перекрестком с улицей Магазини до здания по адресу Херне, 30.

”Как мы уже сообщали, в сентябре начнется второй этап реконструкции улицы Херне, в ходе которого улица будет закрыта для движения. Местным жителям и предприятиям будет обеспечен доступ домой и к офисам. Для объезда можно использовать прилегающие улицы. Просим следить за временными знаками организации дорожного движения и приносим извинения за временные неудобства”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, в ходе ремонтных работ для пешеходов и велосипедистов будут созданы лучшие условия для передвижения. Кроме этого, будет отремонтирована проезжая часть, улучшена организация движения и условия парковки, решена проблема отвода дождевых вод, а также благоустроены зеленые зоны.

Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществляет фирма AS TREV-2 Grupp. Стоимость работ 1,91 миллиона евро. Работы будут завершены в ноябре.