28.08.2018, 21:45

На улице Херне в связи с дорожными работами изменится организация движения


rus.delfi.ee
EST
На улице Херне в связи с дорожными работами изменится организация движения
Kesklinna valitsus

В понедельник, 3 сентября, начинается второй этап ремонтных работ на улице Херне, в ходе которого улица до ноября будет закрыта для движения.

Работы по реконструкции улицы Херне по заказу Таллиннского коммунального департамента начались 13 августа и до понедельника проходят на участке от Херне, 26 до Херне, 30. Начиная со следующей недели ремонт будет проходить на отрезке между перекрестком с улицей Магазини до здания по адресу Херне, 30.

”Как мы уже сообщали, в сентябре начнется второй этап реконструкции улицы Херне, в ходе которого улица будет закрыта для движения. Местным жителям и предприятиям будет обеспечен доступ домой и к офисам. Для объезда можно использовать прилегающие улицы. Просим следить за временными знаками организации дорожного движения и приносим извинения за временные неудобства”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, в ходе ремонтных работ для пешеходов и велосипедистов будут созданы лучшие условия для передвижения. Кроме этого, будет отремонтирована проезжая часть, улучшена организация движения и условия парковки, решена проблема отвода дождевых вод, а также благоустроены зеленые зоны.

Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществляет фирма AS TREV-2 Grupp. Стоимость работ 1,91 миллиона евро. Работы будут завершены в ноябре.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег

28.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее



ФОТО DELFI: Молодежи меньше, чем охранников и министров. Ратас, Рейнсалу и Анвельт ознакомились с ситуацией в полупустом саду Канути

28.08.2018
Сегодня власти начали борьбу с молодежными группировками, в том числе и в саду Канути. Когда же вечером на место для ознакомления с ситуацией прибыли премьер-министр Ратас, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр юстиции Урмас Рейнсалу, то к этому моменту всю молодежь в парке уже разогнали охранники.
Подробнее

Президент общалась с нарвскими депутатами без переводчика, что понравилось не всем

28.08.2018
Сегодня вечером президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Нарвское городское собрание, пообщавшись с его руководством и рядовыми депутатами. Президент, продемонстрировавшая сегодня днем на нарвском променаде отличное владение русским языком, с депутатами говорила на эстонском и перевода не было, что разочаровало некоторых депутатов, в частности Владимира Бутузова.
Подробнее

Ответ официантки шокированной ее дорогим платьем клиентке: я что, должна ходить на работе в мешке, чтобы богатая дамочка осталась довольна?

28.08.2018
Читательница Anne & Stiil на страницах издания поделилась своим раздражением: когда она пришла в ресторан оказалось, что на официантке почти такое же платье, как и ее дорогое платье от Tallinn Dolls.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Керсти Кальюлайд в Нарве и начало борьбы с молодежными группировками

28.08.2018
Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву — читайте, чем она занималась в свой первый день! Власти всерьез взялись за сад Канути и борьбу с молодежными группировками, а тем временем жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Россия же сообщила, что проведет крупнейшие за 37 лет военные учения.
Подробнее

ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева, осужденного в РФ за пост в соцсети и бежавшего в Эстонию

28.08.2018
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону блогера Саввы Терентьева, удовлетворив его жалобу к России. В 2007 году Терентьев стал фигурантом первого в стране уголовного дела об экстремизме из-за комментария в интернете.
Подробнее


Председатель собрания Пирита: строительство футбольного холла рядом с мемориалом жертвам коммунизма уже невозможно остановить

28.08.2018
По словам председателя собрания района Пирита, реформистки Юлле Раясалу, строительство футбольного холла клуба "Левадия" рядом с недавно открытым мемориалом жертвам коммунизма уже невозможно остановить.
Подробнее