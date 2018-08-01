01.08.2018, 12:19

На улице Гонсиори открыт для движения отрезок между Рауа и Кивисилла

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Gonsori tänava liiklus
Gonsori tänava liiklusFoto: Kiur Kaasik

На ремонтируемой в центре Таллинна улице Гонсиори открыт для движения отрезок между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа. В обоих направлениях открыта одна полоса движения.

С улицы Пронкси теперь можно повернуть на улицу Рауа и через открытый отрезок Гонсиори проехать на улицу Кивисилла, а затем далее в сторону Тартуского шоссе или на улицу Лийвалайа. Аналогичное решение работает и в противоположном направлении: с улицы Кивисилла через Гонсиори можно попасть на улицу Рауа и на Нарвское шоссе.

Ремонт перекрестка улиц Пронкси и Гонсиори продолжается, но для движения тоже открыта одна полоса в обе стороны. В районе Манеэжи также продолжаются работы по реконструкции проезжей части и пешеходных дорожек. Улица Гонсиори будет полностью открыта для движения в ноябре.

”Надеемся, что к началу учебного года в районе улицы Пронкси большая часть работ по реконструкции Гонсиори будет завершена, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы надеемся на понимание со стороны участников дорожного движения, просим запастись терпением и следовать временным дорожным знакам

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО И ВИДЕО: "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?

01.08.2018
Пока строители, прорабы, инженеры мирно спали, утомившись от негуманно-знойного трудодня, журналист Delfi еще до восхода солнца совершила моцион по окутанному мраком легендарному району Таллинна — Коплиским линиям. Не новость, что они — уже не те, что в представлениях и ассоциациях настоящих и бывших жителей и гостей столицы. Чем живет район? Как растет, куда ширится? Добры ли вести со строительного фронта?
Подробнее


Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай

01.08.2018
Для Ээро Песура, охотившегося за возвращающимися из ночных клубов девушками, расследование двух случаев изнасилования закончилось предъявлением подозрения по пяти эпизодам. Мужчина оказался за решеткой на восемь лет, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Такой ”орды рыбьих трупов” на Чудском озере раньше не было: запах распространяется по всей округе

01.08.2018
Вся прибрежная зона Чудского озера полна погибших рыб. Несмотря на то, что к настоящему моменту некоторые пляжи (например, Калласте) отчищены, соответствующий запах стоит до сих пор.
Подробнее

Две женщины, три собаки и младенец оказались на жаре посреди дороги в сломанной машине: помогла лишь одна мастерская

01.08.2018
В соцсетях распространяется пост, автор которого выражает сердечную благодарность работникам авторемонтной мастерской, которые помогли ей, ее подруге, трем собакам и младенцу в безвыходной ситуации.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Немного о Петре I, мате и злопамятной истории. Петербургский историк дал оценку эстонскому скандалу с якобы сквернословившим царем

01.08.2018
То, что тележурналист Вахур Керсна, рассказывая в ТВ-передаче об основании Кадриорга, употребил на 53-секунде своей передаци "Прогулки по Кадриоргу" совсем не печатное слово, заметили все. Почему тележурналист решил, что Петр I именно этим словом выразил свое восхищение местностью и желание еще более ее приукрасить — сказать сложно. Но, чем бы Керсна ни руководствовался, его ляпсус моментально вызвал хоть не очень серьезный, но все-таки достаточно заметный в Эстонии скандал. Одни заговорили о том, что без мата русские вообще не способны выражать свои эмоции. Другие, искренне оскорбившись, стали размышлять о чистоте и красоте языка, на котором творили лучшие поэты, романисты и публицисты мира. Третьи, не торопясь с выводами, принялись прочесывать интернет в поисках образцов речи российского царя.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

01.08.2018
Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.
Подробнее

Вора в законе Сурика лишили титула за обман ”короля” российского криминала Шакро Молодого

01.08.2018
Вор в законе Сурен Тавадов, известный в России в криминальных кругах, как Сурик Андижанский, лишился титула за присвоение нескольких миллионов долларов без ведома лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в среду, 1 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”Прайм Крайм”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ