На улице Гонсиори открыт для движения отрезок между Рауа и Кивисилла

На ремонтируемой в центре Таллинна улице Гонсиори открыт для движения отрезок между улицами Кивисилла (Манеэжи) и Рауа. В обоих направлениях открыта одна полоса движения.

С улицы Пронкси теперь можно повернуть на улицу Рауа и через открытый отрезок Гонсиори проехать на улицу Кивисилла, а затем далее в сторону Тартуского шоссе или на улицу Лийвалайа. Аналогичное решение работает и в противоположном направлении: с улицы Кивисилла через Гонсиори можно попасть на улицу Рауа и на Нарвское шоссе.

Ремонт перекрестка улиц Пронкси и Гонсиори продолжается, но для движения тоже открыта одна полоса в обе стороны. В районе Манеэжи также продолжаются работы по реконструкции проезжей части и пешеходных дорожек. Улица Гонсиори будет полностью открыта для движения в ноябре.

”Надеемся, что к началу учебного года в районе улицы Пронкси большая часть работ по реконструкции Гонсиори будет завершена, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы надеемся на понимание со стороны участников дорожного движения, просим запастись терпением и следовать временным дорожным знакам