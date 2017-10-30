30.10.2017, 20:55

На улице Георга Отса в Таллинне ограничено движение


rus.delfi.ee
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TrammirööpadFoto: Sven Arbet

Сегодня вечером с 21 до 23 часов в связи с прокладкой трамвайных путей и установкой трамвая будет ограничено движение по улице Георга Отса на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Эстония, сообщает Раэпресс.

Завтра с утра обычное движение на этом участке улицы возобновится, восстановится и возможность парковки автомобиля. Трамвай будет установлен там, где стоянка запрещена.

Трамвай, рекламирующий новую постановку в театре "Эстония" — балет по пьесе Тенесси Уильямса "Трамвай "Желание" — будет здесь вызывать удивление на лицах прохожих еще неделю. Премьера балета состоится 4 ноября с блистательной Эве Мутсо в главной роли.

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