На улице Георга Отса в Таллинне ограничено движение

Сегодня вечером с 21 до 23 часов в связи с прокладкой трамвайных путей и установкой трамвая будет ограничено движение по улице Георга Отса на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Эстония, сообщает Раэпресс.

Завтра с утра обычное движение на этом участке улицы возобновится, восстановится и возможность парковки автомобиля. Трамвай будет установлен там, где стоянка запрещена.

Трамвай, рекламирующий новую постановку в театре "Эстония" — балет по пьесе Тенесси Уильямса "Трамвай "Желание" — будет здесь вызывать удивление на лицах прохожих еще неделю. Премьера балета состоится 4 ноября с блистательной Эве Мутсо в главной роли.