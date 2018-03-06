06.03.2018, 12:03

На улицах Таллинна появились плакаты, призывающие голосовать ”за Грудинина”

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комментарий Посольства РФ и ОЛПЭ
rus.delfi.ee
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На улицах Таллинна появились плакаты, призывающие голосовать ”за Грудинина”
Lugeja foto

На таллиннских улицах появились плакаты на русском языке, на которых якобы Объединенная левая партия Эстонии на грядущих президентских выборах в РФ призывает поддержать кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. При этом якобы эту идею поддерживает и советник посольства РФ Дмитрий Лицкай.


Посольство России в Эстонии сообщило, что это, очевидно, поделка низкого качества.

ОЛПЭ заверяет, что никак не связана с данным плакатом, и что это провокация.

Пресс-атташе Денис Мосюков сообщил, что Лицкай никак не связан ни с ОЛПЭ, ни с Коммунистической партией РФ, ни с Павлом Грудининым, ни с этим плакатом на улицах Таллинна.

”Посольство России ни при каких обстоятельствах не принимает участия в агитации ни за одного из кандидатов. Это было бы не только неэтично, но и шло бы вразрез с законами о предвыборной агитации. Оставим эту малограмотную провокацию на совести ее авторов”, — прокомментировал ситуацию Мосюков.

Он также добавил, что задача посольства — организация голосования; на страничке посольства имеется необходимая информация о кандидатах.


Также и сама ОЛПЭ не хочет ничего знать о плакатах. Они предостерегают на своей страничке, что это — провокация, и партия с ним кикак не связана.

На грядущих президентских выборах в России кандидат Грудинин оказался неожиданно популярен, а вот в Эстонии его поддержка среди местных русских невелика.

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