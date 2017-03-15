На улицах Таллинна началась весенняя уборка

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Началась уборка основных магистралей Таллинна от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс. К механизированной уборке приступили фирмы-партнеры города в Кристийне, Кесклинне и Пыхья-Таллинне.