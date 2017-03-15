На улицах Таллинна началась весенняя уборка

Началась уборка основных магистралей Таллинна от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс. К механизированной уборке приступили фирмы-партнеры города в Кристийне, Кесклинне и Пыхья-Таллинне.
Круглосуточно работают 11 машин-пылесосов. Пока не задействован весь имеющийся машинный парк, поскольку часть машин и механизмов пока не перенастраивается с учетом возможной необходимости борьбы со снегом и льдом. Начата также очистка тротуаров и островков безопасности. С учетом возможных заморозков с них пока не удаляется гранитная крошка.
Весеннюю уборку улиц и прилегающих территорий планируется завершить к 1 мая.