На учениях в Балтийском море обнаружено 58 взрывоопасных предметов

Во время международных военных учений "Open Spirit 2017" в Балтийском море обнаружено и нейтрализовано 58 взрывоопасных предметов, сообщили агентству ЛETA в Министерстве обороны Латвии.

Учения, целью которых было уничтожение оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн боеприпасов, проводились с 18 по 31 августа.

"Мы довольны результатами нынешней операции. И хотя предстоит еще много работы, так как в глубинах Балтийского моря находится еще много взрывоопасных предметов, каждая обнаруженная и уничтоженная мина — шаг к более безопасному для судоходства морю", — отметил командир группы сил операции "Open Spirit 2017" Янис Ауце.

В возглавляемой Латвией операции в этом году участвовали 15 кораблей и пять команд водолазов из 10 стран: Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании.

В учениях участвовали также Балтийская эскадра кораблей и 1-я постоянная противоминная морская группа НАТО. Латвию представляли минные тральщики "Иманта" и "Русиньш", штабной корабль "Варонис", а флагман Морских сил Латвии "Вирсайтис" представлял подразделение сил НАТО.