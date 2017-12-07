На учебные сборы прибыли 500 из почти 700 резервистов

К утру четверга на сборный пункт в военном городке Йыхви прибыли 500 резервистов, которые примут участие в учебных сборах ”Окас”.

Почти 50 резервистов сообщили о том, что прибудут с опозданием, сообщает rus.err.ee.

Напомним, что согласно решению правительства, Силы обороны Эстонии в период с 7 по 10 декабря проведут дополнительные учебные сборы.

Будут призваны резервисты 13 батальона, который входит в состав 1 пехотной бригады, в целом 669 человек. Резервисты были обязаны явиться в расположение Йыхвиской части сегодня не позднее 9 часов утра.