07.12.2017, 21:30

На учебные сборы прибыли 500 из почти 700 резервистов

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rus.delfi.ee
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Ühepäevase etteteatamisega välkõppekogunemisele saabunud reservväelased said kätte vormiriided, varustuse ja teenistusrelva
Ühepäevase etteteatamisega välkõppekogunemisele saabunud reservväelased said kätte vormiriided, varustuse ja teenistusrelvaFoto: mil.ee, kaitseministeerium

К утру четверга на сборный пункт в военном городке Йыхви прибыли 500 резервистов, которые примут участие в учебных сборах ”Окас”.

Почти 50 резервистов сообщили о том, что прибудут с опозданием, сообщает rus.err.ee.

Напомним, что согласно решению правительства, Силы обороны Эстонии в период с 7 по 10 декабря проведут дополнительные учебные сборы.

Будут призваны резервисты 13 батальона, который входит в состав 1 пехотной бригады, в целом 669 человек. Резервисты были обязаны явиться в расположение Йыхвиской части сегодня не позднее 9 часов утра.

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