На Тынисмяги отключились светофоры, движение транспорта нарушено

Это привело к помехам в движении транспорта на бульваре Тоом, бульваре Каарли, улицах Тынисмяэ, Эндла и Тоомпеа. Поврежденные кабели заменяются, но это займет время. Сложившаяся ситуация может сохраниться и завтрашним утром. Участников движения просят по возможности избегать проезда в данном районе, хотя полностью там проезд перекрываться не будет.