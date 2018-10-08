08.10.2018, 11:10

На титул культурной столицы Европы — 2024 претендуют Тарту, Нарва и Курессааре


rus.delfi.ee
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На титул культурной столицы Европы — 2024 претендуют Тарту, Нарва и Курессааре
Foto: Hendrik Osula

На конкурс культурной столицы Европы 2024 года поступило три заявки — от Тарту, Нарвы и Курессааре. В конце месяца выяснится, какие из городов пройдут в заключительный тур, сообщает Министерство культуры.

Города-кандидаты должны были представить соответствующие материалы Министерству культуры к 1 октября.

”Мы выражаем благодарность всем городам, которые в течение года проявили интерес к конкурсу. Теперь международной комиссии предстоит провести основательный анализ и обсуждение”, — сказала начальник отдела внешних сношений Министерства культуры Хейли Йыэ.

Выбор кандидата предстоит сделать независимой международной комиссии, в состав которой входит 12 членов. 22 и 23 октября Комиссия проведет в Таллинне, где в ходе пресс-конференции будут объявлены названия городов, прошедших в финальный тур. Культурная столица Европы среди городов Эстонии будет выбрана к концу 2019 года.

Титул культурной столицы принесет городу дополнительное финансирование для реализации своего видения. Эстонское государство окажет культурной столице поддержку наравне с пособием местного самоуправления и другими источниками финансирования в пределах до 10 миллионов. Европейская комиссия удостоит культурную столицу премии им. Мелины Меркури в сумме полутора миллиона евро.

В 2024 году статус культурной столицы Европы получат целых три города: один из них — в Эстонии, второй — в Австрии, а третий — в одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), в одной из стран-кандидатов в члены Евросоюза (Албания, Македония, Монтенегро, Сербия, Турция) или в одной из стран-потенциальных кандидатов (Босния-Герцеговина и Косово).

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