08.10.2018, 11:10

На титул культурной столицы Европы — 2024 претендуют Тарту, Нарва и Курессааре


rus.delfi.ee
EST
На титул культурной столицы Европы — 2024 претендуют Тарту, Нарва и Курессааре
Foto: Hendrik Osula

На конкурс культурной столицы Европы 2024 года поступило три заявки — от Тарту, Нарвы и Курессааре. В конце месяца выяснится, какие из городов пройдут в заключительный тур, сообщает Министерство культуры.

Города-кандидаты должны были представить соответствующие материалы Министерству культуры к 1 октября.

”Мы выражаем благодарность всем городам, которые в течение года проявили интерес к конкурсу. Теперь международной комиссии предстоит провести основательный анализ и обсуждение”, — сказала начальник отдела внешних сношений Министерства культуры Хейли Йыэ.

Выбор кандидата предстоит сделать независимой международной комиссии, в состав которой входит 12 членов. 22 и 23 октября Комиссия проведет в Таллинне, где в ходе пресс-конференции будут объявлены названия городов, прошедших в финальный тур. Культурная столица Европы среди городов Эстонии будет выбрана к концу 2019 года.

Титул культурной столицы принесет городу дополнительное финансирование для реализации своего видения. Эстонское государство окажет культурной столице поддержку наравне с пособием местного самоуправления и другими источниками финансирования в пределах до 10 миллионов. Европейская комиссия удостоит культурную столицу премии им. Мелины Меркури в сумме полутора миллиона евро.

В 2024 году статус культурной столицы Европы получат целых три города: один из них — в Эстонии, второй — в Австрии, а третий — в одной из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), в одной из стран-кандидатов в члены Евросоюза (Албания, Македония, Монтенегро, Сербия, Турция) или в одной из стран-потенциальных кандидатов (Босния-Герцеговина и Косово).

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

08.10.2018
Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

08.10.2018
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
Подробнее


Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

08.10.2018
Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
Подробнее


Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

08.10.2018
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €

Закон для всех един: за парковку на 5 минут оштрафовали на 200 евро, справедливо ли это?

08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
Подробнее