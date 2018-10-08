На титул культурной столицы Европы — 2024 претендуют Тарту, Нарва и Курессааре

Города-кандидаты должны были представить соответствующие материалы Министерству культуры к 1 октября.

”Мы выражаем благодарность всем городам, которые в течение года проявили интерес к конкурсу. Теперь международной комиссии предстоит провести основательный анализ и обсуждение”, — сказала начальник отдела внешних сношений Министерства культуры Хейли Йыэ.

Выбор кандидата предстоит сделать независимой международной комиссии, в состав которой входит 12 членов. 22 и 23 октября Комиссия проведет в Таллинне, где в ходе пресс-конференции будут объявлены названия городов, прошедших в финальный тур. Культурная столица Европы среди городов Эстонии будет выбрана к концу 2019 года.

Титул культурной столицы принесет городу дополнительное финансирование для реализации своего видения. Эстонское государство окажет культурной столице поддержку наравне с пособием местного самоуправления и другими источниками финансирования в пределах до 10 миллионов. Европейская комиссия удостоит культурную столицу премии им. Мелины Меркури в сумме полутора миллиона евро.