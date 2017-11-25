На Таллиннском автовокзале испытали работу ремней безопасности во время столкновения

В рамках кампании по использованию ремней безопасности сотни желающих на территории Таллиннского автовокзала смогли сегодня попробовать насколько эффективно защищает ремень безопасности пассажира в случае столкновения даже на малой скорости, значится в пресс-релизе.

Председатель правления Lux Express Андрус Трейер пояснил, что цель акции — предложить людям пережить реальный опыт того, как защищает ремень человека даже если столкновение произошло на малой скорости. Эффективность ремня безопасности при помощи симулятора смогли испытать как гости автовокзала, так и школьники.

”Ежегодно мы инвестируем в безопасность автобусов, поскольку безопасность пассажиров является для нас приоритетом. Но первый шаг в этом направлении все же делает пассажир сам, пристегивая себя ремнем. В рамках этой кампании мы хотим обратить внимание на обеспечение как своей, так и безопасности попутчиков, и сделать это до того, как может случится личное соприкосновение с дорожным происшествием”, — обозначил Трейер цели кампании.

В рамках кампании работу ремня безопасности протестировал и певец Даниэль Леви Вийналасс, который часто пользуется автобусами и всегда пристегивается ремнем как в автомобиле, так и в автобусе. ”Уже это столкновение при скорости 7 км/ч было устрашающим и без ремня безопасности точно я бы не удержался на месте. А уж об аварии на большей скорости даже не хочу думать. Пристегнуть себя ремнем — это маленькое движение, но оно может многое спасти”, — прокомментировал певец.

Специалист превентивного отдела Департамента шоссейных дорог Диана Окас провела тест с ремнем безопасности для детей из детского сада Лийвамяэ, которым также рассказали о вежливости при движении на дороге и важности ремня безопасности. ”Привычка использовать ремень безопасности в автомобиле значительно улучшилась по сравнению с ситуацией, например, десятилетней давности. Но в автобусах эта привычка все еще не стала естественной для многих. Очень важно донести послание о безопасной езде до детей, потому что именно они пользуются автобусами чаще, чем взрослые, и к тому же дети станут посланцами и в своих домах, то есть будут ”учителями” своих родителей”, — сказала Окас.

По словам эксперта превентивного отдела Департамента шоссейных дорог, в каждом автомобиле, где есть ремни, их необходимо использовать — и то же самое делать в автобусах. ”Пассажиры в автобусах могли бы сами больше обращать внимания на то, пристегнуты ли их соседи рядом, и если нет, то попутчику рядом стоит дружелюбно напомнить об этом. Так мы все внесем свой вклад в безопасную езду”, — призывает Окас.

Согласно данным Департамента шоссейных дорог по состоянию на середину ноября, в этом году произошло 59 дорожных происшествий с автобусами, во время которых пострадал 71 человек и погиб один водитель. Абсолютное большинство происшествий случаются на внутригородских дорогах, а люди получают травмы вследствие падения из-за неожиданного маневра автобуса.

В ходе международного опроса по вопросам безопасности, который прошел в октябре, были исследованы мнения 5200 пассажиров Lux Express в Эстонии, Латвии, Литве и России. Привычки эстонских пассажиров схожи с показателями других стран — ремнем безопасности в автобусе пользуется только каждый второй пассажир, а в автомобиле тот же показатель превышает ¾ от числа опрошенных. Несмотря на то, что число беспокоящихся о безопасности пассажиров автобусов в Эстонии должно еще расти, по этому показателю наша страна опережает аналогичные данные Латвии, Литвы, Польши и России примерно на 16%.

Важность использование ремня безопасности в автобусах поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре проводят Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращается на то, что обеспечение безопасности пассажира начинается прежде всего с его поведения.