На таллиннской конференции по космосу было принято решение модернизировать европейское законодательство

Сегодня делегации парламентов государств-членов Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC) приняли заключительный документ, который поддерживает укрепление и модернизацию правовой системы в государствах Европы.

”Принятая резолюция послужит отправной точкой для государств, которые захотят принять свой закон о космосе, — сказала председатель EISC Лийза Овийр. — В резолюции указано, что государства-члены EISC поддерживают укрепление правовой системы. Это поможет улучшить сотрудничество между предприятиями и организациями в сфере космоса”.

”В резолюции также отмечено, что Европа должна укрепить свою ведущую роль в сфере космоса”, — отметила Овийр. По ее словам, также важно уделять внимание тому, насколько эффективна деятельность в сфере космоса. Также важно, чтобы исследования космоса приносили пользу как можно большему числу людей.

Резолюция также призывает связанные с космосом организации и предприятия государств-членов EISC решить проблемы с космическим мусором. Государства-члены EISC также подчеркнули важность мирного использования космоса. Они поддерживают укрепление сотрудничества между предприятиями и космическими научными учреждениями.

Будучи председателем Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC), Эстония организовала международное пленарное заседание, посвященное космосу, которое прошло в Таллинне с 6 по 7 ноября 2017 г. Пленарное заседание EISC — это одно из мероприятий, которое проходит в Таллинне в рамках Европейской недели космоса.

EISC была основана в 1999 году. Членами конференции являются парламенты государств-членов ЕС и Европейского космического агентства. На данный момент организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.