27.03.2018, 10:54

На строительство павильона в парке Таммсааре поступило лишь одно предложение

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rus.delfi.ee
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Tammsaare pargi väljakaevamine
Tammsaare pargi väljakaevamineFoto: Andres Putting

На тендер на строительство павильона на развалинах бывшего здания рынка в парке Таммсааре поступило всего одно предложение — от Lai 22 OÜ.

Таллиннский департамент городского имущества начинает рассмотрение поступившего предложения, передает Раэпресс. Результаты выяснятся в ближайшее время, сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

По решению городского собрания , к концу следующего года на базе проекта, составленного в соответствии с победившей на конкурсе идей работой Belle Epoque, в парке должны появиться кафе-ресторан, общественный туалет и помещение для хранения паркового инвентаря. Право застройки устанавливается на полвека.

Вырк подчеркнула, что реконструкция парка Таммсааре — это начало преобразования всего центра города в современное открытое городское пространство.

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