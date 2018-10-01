На строчную службу в армию отправляются свыше 1000 молодых людей и 20 девушек

В течение ближайших дней к срочной службе в рядах Сил обороны Эстонии приступят свыше тысячи молодых людей и около 20 девушек.

За следующие 8 месяцев срочнослужащие пройдут курс подготовки молодого бойца и станут рядовыми в подразделениях. Большинство из призывников, которые сменят гражданскую одежду на военную форму, будут нести службу в Первой пехотной бригаде.

Согласно постановлению министра обороны, следующий призыв военнообязанных в Силы обороны состоится с 31 декабря по 6 января.

За год в Эстонии проводится три призыва. В январе и июле призывают лиц, срок службы которых достигает 11 месяцев.