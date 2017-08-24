На столичные выборы зарегистрированы три избирательных союза и два независимых кандидата

В среду состоялась встреча членов Таллиннской городской избирательной комиссии и других организаторов выборов с представителями баллотирующихся в столице политических сил. Подробный обзор организационной стороны процесса выборов дал председатель комисии и руководитель проведения выборов в Таллинне Тоомас Сепп.

Участникам было рассказало о праве баллотироваться, регистрации избирательных союзов, представлении документов, необходимых для баллотирования, баллотировании в районные собрания, регистрации кандидатов и пр., в том числе и об ограничениях агитационной деятельности, а также отчетности о финансировании избирательных кампаний перед осуществляющей надзор за финансированием партий комиссией, сообщает Раэпресс.

Как отметил Тоомас Сепп, инфодень оказался весьма популярным мероприятием — в нем приняли участие все крупнейшие партии и уже зарегистриованные избирательные союзы.Между ними завязалась содержательная дискуссия, особенно на темы допустимой и запрещенной агитации, надзор за чем возложен на Департамент полиции и погранохраны.

На сегодняшний день зарегистрированы три избирательных союза: "НАШ Таллинн" (MEIE Tallinn), "Движение за выживание Эстонии" ( Eesti Ellujäämisliikumine) и "Город метро" (Metroolinn). Конечный срок регистрации избирательных союзов — 31 августа.

Представили документы на регистрацию и два независимых кандидата — Кристен Киви и Рамид Нифталиев. Для таких кандидатов срок представления документов для регистрации истекает в 18 часов 5 сентября.