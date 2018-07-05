05.07.2018, 14:20

На столичной улице Таммсааре создается дополнительный ряд для движения

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rus.delfi.ee
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На столичной улице Таммсааре создается дополнительный ряд для движения
Tammsaare teeFOTO: KRISTO NURMIS

С понедельника, 9 июля, начнется расширение перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, в ходе которого для увеличения пропускной способности перекрестка намечено создать дополнительный ряд на полосе улицы Таммсааре, прилегающей к улице Рахумяэ, сообщает Раэпресс.

Работы будут вестись поэтапно. На 1 этапе — с 9 июля по 15 августа — местом их проведения станет тротуар и движение по улице Таммсааре нарушено не будет.

Суммарная стоимость всех работ определена почти в 2 миллиона евро. Срок их завершения — 16 сентября. Движение по улице Таммсааре в полном объеме будет восстановлено к 31 августа.

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