На столичной улице Таммсааре создается дополнительный ряд для движения

С понедельника, 9 июля, начнется расширение перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, в ходе которого для увеличения пропускной способности перекрестка намечено создать дополнительный ряд на полосе улицы Таммсааре, прилегающей к улице Рахумяэ, сообщает Раэпресс.

Работы будут вестись поэтапно. На 1 этапе — с 9 июля по 15 августа — местом их проведения станет тротуар и движение по улице Таммсааре нарушено не будет.

Суммарная стоимость всех работ определена почти в 2 миллиона евро. Срок их завершения — 16 сентября. Движение по улице Таммсааре в полном объеме будет восстановлено к 31 августа.