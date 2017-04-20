На столичной улице Одра начинается ремонт

В Таллинне, в связи с восстановительным ремонтом дорожного покрытия закрывается для движения транспорта с 22 апреля по 15 июня улица Одра. Объезд по улице Лийвалайа и Тартускому шоссе.
Однако в связи с возможными заторами водителей просят на время ремонта улицы Одра пользоваться для объезда и другими маршрутами, а также строго руководствоваться временными дорожными знаками. Проезд остается открытым для автомобилей местных жителей, оперативного и общественного транспорта.
В ходе ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка. Стоимость работ — 179 900 евро.
Tallinn, Квартира, 18 800 EUR
Tallinn, Дом, 379 000 EUR
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