20.04.2017, 08:12

На столичной улице Одра начинается ремонт


rus.delfi.ee
EST
На столичной улице Одра начинается ремонт
Foto: Tiit Blaat

В Таллинне, в связи с восстановительным ремонтом дорожного покрытия закрывается для движения транспорта с 22 апреля по 15 июня улица Одра. Объезд по улице Лийвалайа и Тартускому шоссе.

Однако в связи с возможными заторами водителей просят на время ремонта улицы Одра пользоваться для объезда и другими маршрутами, а также строго руководствоваться временными дорожными знаками. Проезд остается открытым для автомобилей местных жителей, оперативного и общественного транспорта.
В ходе ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка. Стоимость работ — 179 900 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии