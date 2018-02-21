На столичной улице Гонсиори запланированы новые строительные работы, порядок движения изменится

В понедельник, 5 марта, ”Trev-2 grupp AS” планирует при подходящих погодных условиях начать строительные работы на участке улицы Гонсиори между улицами Манеэжи и Пронкси, в связи с этим изменится порядок движения.

Для участников движения, направляющихся через бульвар Эстония в сторону Ласнамяэ, будет организован объезд через улицу Лайкмаа по Нарвскому шоссе или б. Рявала. При движении с улицы Гонсиори в сторону центра города с перекрестка на Пронкси участники движения смогут двигаться в двух рядах к Тартускому шоссе и в одном ряду в сторону Нарвского шоссе. Улицы Манеэжи, Реймани, Рауа и Кивисилла станут тупиковыми. Движение на улице Рейманни будет двухсторонним, что приведет к изменению организации парковки.

Автобусные линии номер 31, 53, 55, 56, 67 и 68 будут совершать объезд по маршруту Лайкмаа — б. Рявала — Тартуское шос. — ул. Крейцвальди. Автобусы будут делать остановку ”Кивисилла”, но затем будут разворачиваться на Гонсиори и направляться по обозначенному выше маршруту. Участников движения просят следовать указаниям временных средств организации дорожного движения и принять во внимание, что в связи с данными ограничениями движение в этом районе будет затруднено и потребует больше времени.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что реконструкция улицы Гонсиори поддерживается Европейским фондом сплочения. ”Целью проекта с внешним финансированием является увеличение скорости движения общественного транспорта, ограничение движения частных транспортных средств по направлению к центру города и создание более спокойного потока движения, чтобы снизить негативное влияние шума, вибрации и выхлопных газов на городскую среду”.

В результате улица Гонсиори будет реконструирована от перекрестка с улицей Манеэжи до Лаагна теэ, протяженность участка составит примерно 1,5 км. Также будет реконструирован отрезок протяженностью 0,3 км на Лаагна теэ, 0,21 км ул. Тюрнпуу, будет построена велосипедная дорожка длиной 0,9 км по краю улицы Кундери. Всего будет реконструировано около 2,01 км проезжей части, а также созданы и отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью около 4,86 км. В ходе ремонтных работ будут реконструированы 11 перекрестков со светофорами, а рядом с магазином ”Torupilli Selver” построят парковку ”Pargi ja Reisi” (”припаркуйся и поезжай”). В результате реконструкции улицы Гонсиори, на ней будет трехполосное движение: в обоих направлениях будет двигаться общественный транспорт, средняя полоса — с реверсивным движением, на которой в утренние часы движение будет направлено в сторону центра города, а в вечерние — в обратном.