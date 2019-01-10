10.01.2019, 19:10

На смену мигрантам из Сирии в Европе пришли украинцы

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миграционная политика в Эстонии жесткая
rus.delfi.ee
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На смену мигрантам из Сирии в Европе пришли украинцы
Põltsamaa Felixi tehases pandi hulk kurke suvel purki ukrainlaste kätega. Ukrainlaste panuseta oleks olnud ettevõttel keeruline hakkama saada.Raido Vint

В последние годы больше всего законных мигрантов едет не в Германию и Швецию, о которых в этом ключе часто говорят СМИ, а в Польшу, пишет Maaleht со ссылкой на рапорт научного сотрудника Тартуского университета Мари-Лийз Якобсон.

За последние три года Польша выдала иностранцам более 1,8 млн новых видов на жительство, из которых 1,5 млн - украинцам. Львиная доля этих людей едет в Польшу работать.

Всего в 2017 году гражданам Украины в странах ЕС было выдано 622 000 видов на жительство, что составляет более одной пятой от всех выданных в ЕС видов на жительство.

Эстония в свою очередь по-прежнему относится к тем странам, где иммиграция растет, но абсолютные цифры по-прежнему остаются низкими. Эстонию можно назвать, скорее, страной с жетской миграционной политикой. В 2017 году мы были государством, выдавшим меньше всего в ЕС новых первичных видов на жительство.

Этот показатель не превышают 4000 в год и по сути оставался на уровне 2008-2009 года. В 2016 году украинцы получили в Эстонии 1303 вида на жительство, а в 2017 году — 1336 видов на жительство. При этом количество выданных россиянам видов на жительство в 2017 году уменьшилось.

Процент высылок из Эстонии был намного выше среднего показателя по Европе и в первой половине 2018 года составил 78%. В основном, речь идет о высылке в Россию и на Украину.

Общий баланс миграции в Эстонии в 2017 году третий год подряд оставался положительным. В 2017 году в Эстонию прибыло 17 616 человек и покинуло 12 358 человек. При этом большинство иммигрантов были не граждане третьих стран, а граждане Эстонии, вернувшиеся на родину.

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