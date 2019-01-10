На смену мигрантам из Сирии в Европе пришли украинцы

За последние три года Польша выдала иностранцам более 1,8 млн новых видов на жительство, из которых 1,5 млн - украинцам. Львиная доля этих людей едет в Польшу работать.

Всего в 2017 году гражданам Украины в странах ЕС было выдано 622 000 видов на жительство, что составляет более одной пятой от всех выданных в ЕС видов на жительство.

Эстония в свою очередь по-прежнему относится к тем странам, где иммиграция растет, но абсолютные цифры по-прежнему остаются низкими. Эстонию можно назвать, скорее, страной с жетской миграционной политикой. В 2017 году мы были государством, выдавшим меньше всего в ЕС новых первичных видов на жительство.

Этот показатель не превышают 4000 в год и по сути оставался на уровне 2008-2009 года. В 2016 году украинцы получили в Эстонии 1303 вида на жительство, а в 2017 году — 1336 видов на жительство. При этом количество выданных россиянам видов на жительство в 2017 году уменьшилось.