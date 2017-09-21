На следующей неделе в Эстонию приедут Меркель, Юнкер, Туск, Мэй и другие видные политики

В следующую пятницу, 29 сентября, в Эстонии пройдет самое значимое мероприятие в рамках председательства — встреча на высшем уровне Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий.

По этому случаю в Таллинн приедут руководители институтов Евросоюза, главы государств и правительств ЕС, сообщает rus.err.ee.

Свой визит к настоящему моменту официально подтвердили среди прочих канцлер Германии Анегла Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнекр, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск. Часть гостей пока официально не подтвердили свой визит. Среди них, например, президент Франции Эммануэль Макрон, передает ERR Uudised.

Встреча состоится в пятницу, но гости прибудут в Эстонию вечером в четверг. За ужином в неформальной беседе они обсудят актуальные вопросы.