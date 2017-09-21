На следующей неделе полиция предрекает транспортный коллапс в центре Таллинна

В связи с проведением 28–29 сентября в Таллинне встречи на высшем уровне Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий в столице Эстонии будут введены существенные ограничения дорожного движения, сообщает rus.err.ee.

Делегации прибудут в четверг во второй половине дня и направятся из Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери в гостиницы в центре города. Саммит пройдет в пятницу, поэтому в центре Таллинна ожидаются значительные ограничения дорожного движения, передает пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

"В четверг и пятницу в Таллинн прибудут главы стран-членов ЕС и другие делегации, что означает заторы на дорогах. В четверг во второй половине дня и вечером пятницы мы советуем не использовать для поездок Тартуское шоссе для въезда, так и выезда из Таллинна, а использовать для этого Вильяндиское шоссе или Мяннику теэ", — сказал старший чиновник по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Янтер советует запланировать для поездок в центр Таллинна больше времени и при возможности передвигаться пешком.

По словам Янтера, эта встреча — последнее мероприятие в рамках председательства Эстонии в совете ЕС, которое серьезно нарушит ритм движения в городе.