На следующей неделе полиция предрекает транспортный коллапс в центре Таллинна

В связи с проведением 28–29 сентября в Таллинне встречи на высшем уровне Совета Европейского Союза в сфере цифровых технологий в Таллинне будут введены существенные ограничения дорожного движения. В эти дни полиция просит запланировать для поездок значительно больше времени, передает Департамент полиции и пограничной охраны.

Делегации прибудут в четверг во второй половине дня и направятся из аэропорта в гостиницы в центре города. Саммит пройдет в пятницу, поэтому в центре Таллинна ожидаются значительные ограничения дорожного движения.

"В четверг и пятницу в Таллинн прибудут главы стран-членов ЕС и другие делегации, что означает заторы на дорогах. В четверг во второй половине дня и вечером пятницы мы советуем не использовать для поездок Тартуское шоссе для въезда, так и выезда из Таллинна, а использовать для этого Вильяндиское шоссе или Мяннику теэ", — сказал старший чиновник по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Янтер советует запланировать для поездок в центр Таллинна больше времени и при возможности передвигаться пешком.

"Также следует учесть, что у некоторых отелей будут действовать ограничения на парковку. Во избежание недоразумений мы заранее установим у отелей временные дорожные знаки и просим водителей обязательно считаться с ними", — добавил Янтер.

По словам Янтера, эта встреча — последнее мероприятие в рамках председательства в совете ЕС, которое серьезно нарушит ритм движения в городе.

"После этого планируется ряд мероприятии более низкой категории, в связи с которыми ожидаются единичные ограничения и кратковременные заторы. Благодарю всех участников дорожного движения за понимание и терпение", — сказал полицейский.