26.03.2017, 11:40

На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
EST
Itaalia Typhoon
фото иллюстративноеFoto: Ints Kalninš, REUTERS

На следующей неделе по рабочим дням, кроме четверга, истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 26 марта, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

С конца августа прошлого года истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии. Они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.

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