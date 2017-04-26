На Штромке пройдет большая толока "Чистый берег"

В субботу 29 апреля в 10:30 на пляже Штромка начнется большая толока ”Чистый берег”, которая проводится в рамках Месячника благоустройства. Уже третий год подряд это акция проходит одновременно в городах Хельсинки, Турку и Санкт-Петербург. В этом году толоки на берегу Финского залива посвящены 100-летию Финляндии.

Во всех городах толоки проходят под общим названием ”Чистый берег”. В Санкт-Петербурге первую часть этой акции провели уже в прошлую субботу, 22 апреля на острове Котлин на окраине Кронштадта. В ней приняли участие и представители Таллинна. А 29 апреля в северной столице России пройдет общегородская акция во всех районах города.

В Таллинне в начале толоки прозвучат видеоприветствия из городов-партнеров. От имени Таллинна участников толоки на Штромке поприветствуют вице-мэр Арво Сарапуу и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В ходе толоки будет убрана прилегающая к морю территория и зеленая зона. Добровольцам будет предложено угощение, а хорошее настроение будет создавать музыкальный ансамбль Väliharf. По окончании толоки будет проведена лотерея призов. Главный приз — прогулка по морю на 12-местной яхте Iddo. Будут также разыграны призы от Таллиннского ботанического сада, Эстонского музея под отрытым небом, Морского музея и много других. Ведут программу дня братья Вяхи.

В ходе толоки будет проведено исследование происхождения мусора на берегу моря, который с большой вероятностью может попасть в море и стать причиной его загрязнения. Исследование проводят специалисты Таллиннского департамента окружающей среды и Таллиннского отделения Стокгольмского института экологии в рамках проекта Европейской комиссии BLASTIC.

Для участия в толоке можно прийти на Штромку, но для лучшей организации желательно зарегистрировать себя и свою команду по адресу электронной почты sten.svetljakov@tallinnlv.ee, сообщив свое имя, число участников в его команде и учреждение или группу, которую команда представляет. Все, кто предварительно зарегистрировался, получат специальные подарки. Адрес страницы толоки в Фейсбуке https://www.facebook.com/events/1851690178487997/

Толоку на Штромке организуют Таллиннский Департамент окружающей среды и районная управа Пыхья-Таллинна.

Месячник благоустройства проводится в Таллинне уже в 26 раз. Информацию о месячнике можно получить на странице www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu