На шоссе Таллинн-Пярну протестируют бесплатные туалеты

Департамент шоссейных дорог установит на шоссе Таллинн-Пярну два мобильных туалета (санитарных контейнера) в рамках пилотного проекта, и если его результаты себя оправдают, то аналогичные туалеты будут установлены и вдоль других шоссейных дорог в Эстонии.

По словам главного специалиста отдела обслуживания Департамента шоссейных дорог Кюллики Лайнес, цель пилотного проекта — создать улучшенные возможности для участников дорожного движения, пишет rus.err.ee.

"Условия проекта предусматривают, что контейнер должен состоять как минимум из трех отдельных частей: женского, мужского и инвалидного туалета. Использование туалета будет бесплатным, — пояснила Лайнес. — Мы хотим улучшить благоустроенность парковок и пойти навстречу потребностям автомобилистов на государственных дорогах. Надеемся, что пилотный проект вызовет одобрение у участников движения и эти возможности будут использоваться аккуратно".

Мобильные туалеты будут размещены на двух парковках на шоссе Таллинн-Пярну — в Эясмяэ и в Нурме (поблизости от Сауга).

По словам Лайнес, по результатам пилотного проекта будут приняты решения о дальнейших шагах.