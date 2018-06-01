01.06.2018, 16:59

На шоссе Таллинн-Пярну начнут тестировать новую систему распознавания и оповещения

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rus.delfi.ee
EST
На шоссе Таллинн-Пярну начнут тестировать новую систему распознавания и оповещения
Accelerista/Maanteeamet

Департамент шоссейных дорог на 20 км шоссе Таллинн-Пярну на развороте Рахула начинает тестировать систему распознавания и оповещения.

”Если на четырехполосной дорогу будут идентифицированы двигающиеся из Таллинна в направлении развороты транспортные средства, то для двигающихся со стороны Пярну участников дорожного движения активируются предупреждающие знаки с меняющейся информацией. В будущем наки с меняющейся информацией во имя обеспечения безопасности будут снижать скорость”, — сказал руководитель центра управления дорожным движением Сийм Вайкмаа.

По окончанию совершения поворота транспортном средством знак будет гаснут и разрешенная скорость снова будет повышена.

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