На сессии ПАСЕ в Страсбурге представят рапорт по Эстонии

На этой неделе члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы принимают участие в первой в этом году сессии ассамблеи, которая проходит в Страсбурге (Франция), сообщает Рийгикогу.

Председатель делегации Эстонии и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко сказала, что заседание ассамблеи на этой неделе имеет особое значение для Эстонии, поскольку на нем будет представлен рапорт Комиссии ПАСЕ по мониторингу Эстонии. Свои комментарии к рапорту представили и министерства Эстонии. В среду пройдет дополнительная встреча, на которой, по словам Микко, члены делегации Эстонии и эксперты из разных стран обсудят "Северный поток — 2".

Член делегации и докладчик по Украине Ээрик Нийлес-Кросс добавил, что важен также и доклад Эгидиюса Варейкиса (ЕНП) о гуманитарных последствиях войны на Украине.

На повестке дня этой сессии ПАСЕ также: защита языков национальных меньшинств, безусловный базовый доход и защита детей, пострадавших от вооруженных конфликтов. На сессии также будут избраны новый президент ПАСЕ и комиссар Совета Европы по правам человека.

В сессии от делегации Эстонии в ПАСЕ участвуют Марианне Микко, Райво Аэг, Андрес Херкель, Ээрик-Нийлес Кросс, Яак Мадисон и Тийт Терик.