22.01.2018, 18:20

На сессии ПАСЕ в Страсбурге представят рапорт по Эстонии

 (9)
rus.delfi.ee
EST
ENPA
ENPAFoto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

На этой неделе члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы принимают участие в первой в этом году сессии ассамблеи, которая проходит в Страсбурге (Франция), сообщает Рийгикогу.

Председатель делегации Эстонии и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко сказала, что заседание ассамблеи на этой неделе имеет особое значение для Эстонии, поскольку на нем будет представлен рапорт Комиссии ПАСЕ по мониторингу Эстонии. Свои комментарии к рапорту представили и министерства Эстонии. В среду пройдет дополнительная встреча, на которой, по словам Микко, члены делегации Эстонии и эксперты из разных стран обсудят "Северный поток — 2".

Член делегации и докладчик по Украине Ээрик Нийлес-Кросс добавил, что важен также и доклад Эгидиюса Варейкиса (ЕНП) о гуманитарных последствиях войны на Украине.

На повестке дня этой сессии ПАСЕ также: защита языков национальных меньшинств, безусловный базовый доход и защита детей, пострадавших от вооруженных конфликтов. На сессии также будут избраны новый президент ПАСЕ и комиссар Совета Европы по правам человека.

В сессии от делегации Эстонии в ПАСЕ участвуют Марианне Микко, Райво Аэг, Андрес Херкель, Ээрик-Нийлес Кросс, Яак Мадисон и Тийт Терик.

Читайте также:
139 000€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
160 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
185 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
220€
Keila, Коммерческий
172 000€
Tallinn, Квартира
165 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии